"ينبع الصناعية" تنال الشهادة العالمية في ريادة الطاقة والتصميم البيئي

حصلت الهيئة الملكية بمدينة ينبع الصناعية على شهادة المستوى الذهبي لعام 2022م في ريادة الطاقة والتصميم البيئي لفئة المدن القائمة، كأول مدينة صناعية متكاملة في العالم تحصل على هذه الشهادة.
وتأتي هذه الشهادة نتيجة التزام الهيئة الملكية بأعلى معايير الاستدامة والمؤشرات التي تقيس جودة وأداء المدينة الاقتصادي، والتنموي، والحضاري في مجال البنية التحتية والبيئة وجودة الحياة، مما يؤكد قدرة الهيئة الملكية بينبع على دعم المستثمرين لاعتماد الريادة في الطاقة والتصميم البيئي لمنشآتهم، وتحقيق مستوى عالٍ من جودة الحياة لقاطني مدينة ينبع الصناعية.
يُذكر أن برنامج "ليد" هو نظام معترف به دولياً لإصدار شهادات الاستدامة للمدن من المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء US Green Bulding Concil (USGBC).
وتتضمن الشهادة خمسة معايير تغطي جميع جوانب عملية التنمية والبناء؛ وهي: المواقع المستدامة، كفاءة استخدام المياه، الطاقة والجو، المواد والموارد وأخيراً جودة البيئة الداخلية.