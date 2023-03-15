"ينبع الصناعية" تنال الشهادة العالمية في ريادة الطاقة والتصميم البيئي

وتأتي هذه الشهادة نتيجة التزام الهيئة الملكية بأعلى معايير الاستدامة والمؤشرات التي تقيس جودة وأداء المدينة الاقتصادي، والتنموي، والحضاري في مجال البنية التحتية والبيئة وجودة الحياة، مما يؤكد قدرة الهيئة الملكية بينبع على دعم المستثمرين لاعتماد الريادة في الطاقة والتصميم البيئي لمنشآتهم، وتحقيق مستوى عالٍ من جودة الحياة لقاطني مدينة ينبع الصناعية.