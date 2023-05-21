من "سلطان بن سلمان" إلى "ريانة برناوي".. تعرّف على رواد الفضاء السعوديين خلال 37 عاماً

لدى السعودية إنجازات سابقة ساهمت في رحلات الفضاء وتطويرها، منذ صعود الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أول رائد فضاء عربي وأول رائد فضاء مسلم، إلى الفضاء عام 1986م.
وتفصيلاً، شغل الأمير "سلطان بن سلمان" منصب رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية حتى 27 ديسمبر 2018، وهو مؤسس ورئيس مجلس إدارة نادي الطيران السعودي، والرئيس الفخري للمنظمة العربية للسياحة، كما يمتلك خبرة أصيلة في الطيران المدني، ويمارس الطيران المدني لأكثر من ثلاثة عقود بترخيص من قبل هيئة الطيران الاتحادي الفيدرالي في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1396هـ/1976م.
وحاصل الأمير سلطان على التصديق الفرنسي لرخص الطيران الأجنبية 2009م، وعمل لمدة تجاوزت 10 سنوات في القوات الجوية الملكية السعودية بدءًا من كلية الملك فيصل الجوية في الرياض عام 1405هـ/1985م، وقاعدة الملك عبد العزيز الجوية في الظهران عام 1410هـ/ 1990م، ثم تقاعد برتبة عقيد طيار عام 1416هـ/ 1996م.
وهذه الإنجازات جعلت لدى المملكة العربية السعودية نماذج وطنية مشرفة منذ ذلك الوقت تعمل على تحقيق إنجازات على المستوى المحلي والدولي، حيث كانت طفرة التحول التكنولوجي والرقمي والصعود إلى الفضاء منها وإليها.
وتطمح السعودية من خلال برنامجها لرواد الفضاء، إلى تمكين المزيد من المواطنين المتميزين والموهوبين لإطلاق قدراتهم والمنافسة محليًا وعالميًا، وتطوير ودعم موهبتهم وقدرتهم ماديًا ومعنويًا، وتقديم لهم كل ما يفيد في رحلاتهم إلى الفضاء.
وتقدم لكم "سبق" خلال السطور التالية بعض قصص النجاح لرواد الفضاء السعوديين، والتي بدأت عام 1986م بصعود أول رائد فضاء مسلم سعودي، الأمير سلطان بن سلمان، برحلة إلى الفضاء، وصولًا إلى الرحلة السعودية التاريخية نحو الفضاء، التي انطلقت اليوم على متنها أول رائدة فضاء سعودية وعربية مسلمة، ريانة برناوي، ورائد الفضاء علي القرني.
هو ضابط متقاعد في سلاح الجو الملكي السعودي ورائد فضاء سابق، وكان احتياطياً مُتخصص الحمولة، وعمل كقائد احتياطي لمركبة فضائية.
هو رائد فضاء سعودي، في 12 فبراير 2023 اختير ضمن طاقم مهمة AX-2 الفضائية من قبل الهيئة السعودية للفضاء.
هي رائدة فضاء سعودية، في 12 فبراير 2023 اختيرت ضمن طاقم مهمة AX-2 الفضائية من قبل الهيئة السعودية للفضاء لتصبح أول امرأة سعودية تذهب إلى الفضاء.
وبذلك تُحقق السعودية أكبر نجاحاتها في رحلات الفضاء، عبر التاريخ، حيث خرج منها أول رائد فضاء مسلم، كما خرجت منها أول رائدة فضاء عربية مسلمة، في رحلات فضائية تتصدر المشهد عبر الزمان، ويحكي عنها الأجيال جيلًا بعد الجيل، حيث سخرت كافة المستلزمات لهذه الرحلة الفضائية حتى تلقى أثرها العلمي على مستوى العالم أجمع.