من "سلطان بن سلمان" إلى "ريانة برناوي".. تعرّف على رواد الفضاء السعوديين خلال 37 عاماً

وبذلك تُحقق السعودية أكبر نجاحاتها في رحلات الفضاء، عبر التاريخ، حيث خرج منها أول رائد فضاء مسلم، كما خرجت منها أول رائدة فضاء عربية مسلمة، في رحلات فضائية تتصدر المشهد عبر الزمان، ويحكي عنها الأجيال جيلًا بعد الجيل، حيث سخرت كافة المستلزمات لهذه الرحلة الفضائية حتى تلقى أثرها العلمي على مستوى العالم أجمع.