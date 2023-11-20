رافضًا العنتريات.. "رئيس تحرير الجزيرة" يحذر من دعوات التدخل عسكرياً في فلسطين أو محاولة فك الحصار عن غزة بالقوة

يحذر الكاتب والمحلل السياسي خالد بن حمد المالك، رئيس تحرير صحيفة "الجزيرة"، من دعوات البعض إلى التدخل عسكرياً في فلسطين، أو محاولة فك الحصار عن غزة بالقوة، مؤكدًا أن هذا الأمر له حساباته الخطيرة، وقد يؤجج الصراع على نطاق أوسع دون أن تستفيد منه غزة والضفة الغربية، لافتًا إلى أنه آن الأوان للتحرر من العنتريات، والخطابات الشعبوية، والابتعاد عن آراء تسيئ إلى القضية ولا تخدمها، وضرورة العمل على مناصرة فلسطين بواقعية وعقلانية، اعتمادًا على الحقائق والتاريخ، وبعيداً عن العاطفة والحماس والمواقف الانفعالية والمتشنجة.