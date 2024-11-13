"أمانة القصيم" تطرح أكثر من 200 فرصة استثمارية في "سيتي سكيب"

يُذكر أن "الأمانة" طرحت خلال عام 2024م، أكثر من 630 فرصة استثمارية، وتستهدف في عام 2025م طرح أكثر من 800 فرصة جديدة في مدينة بريدة وجميع محافظات منطقة القصيم، بأنشطة استثمارية متنوّعة في قطاعات متعدّدة، ما يعزّز التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة.