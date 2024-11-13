"أمانة القصيم" تطرح أكثر من 200 فرصة استثمارية في "سيتي سكيب"

طرحت أمانة منطقة القصيم أكثر من 200 فرصة استثمارية بأنشطة متنوّعة في مدينة بريدة وجميع محافظات منطقة القصيم، وذلك خلال مشاركتها في معرض سيتي سكيب العالمي 2024م، المُقام في الرياض من 11 - 14 نوفمبر.
يهدف ذلك إلى دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز دور القطاع الخاص، وذلك ضمن برامجها التنموية وتحقيق الاستدامة المالية ورفع جودة الحياة.
يُذكر أن "الأمانة" طرحت خلال عام 2024م، أكثر من 630 فرصة استثمارية، وتستهدف في عام 2025م طرح أكثر من 800 فرصة جديدة في مدينة بريدة وجميع محافظات منطقة القصيم، بأنشطة استثمارية متنوّعة في قطاعات متعدّدة، ما يعزّز التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة.