سائح روسي لـ"سبق": كنت أتمنى زيارة السعودية لما سمعته عنها

زار سائح روسي المملكة العربية السعودية، وتحديدًا المنطقة الشرقية، خلال الأيام القليلة الماضية، بعد دعوة وجهها له أحد أصدقائه السعوديين؛ حيث وقف على طبيعة المنطقة وتعرف على أسلوب الحياة فيها، وزار عدة أماكن تشتهر بها المنطقة الشرقية.
"سبق" رافقت السائح الروسي برفقة المواطن مشبب الشهري الذي وجه الدعوة له للزيارة السعودية لأول مرة؛ قال في حديثه لـ"سبق": "عندما وجهت الدعوة للصديق الروسي "ألن" سعد كثيرًا بهذه الدعوة ولم يتردد بقبولها، ورفضت أن يقيم في فندق فكانت إقامته في منزلي الخاص طوال فترة إقامته في المنطقة الشرقية".
وقال المواطن الشهري: "ألن الروسي قال أثناء حديثه إنه كان يتمنى زيارة السعودية من فترة طويلة؛ لما يسمعه ويشاهده عن هذه الدولة المتطورة والمتجددة بشكل مستمر وأصبحت حديث العالم".
وأضاف المواطن الشهري أن "الروسي "ألن" قال: إنه كان يحلم بزيارة السعودية، وهاهو الحلم يتحقق، وإنه ينوي زيارة العاصمة الرياض التي أصبحت تنافس الدول الأوروبية في كل شيء، وستكون زيارته للرياض قريبة جدًّا للتعرف والوقوف على هذه العاصمة الجميلة".
وعن زيارته وجولته في المنطقة الشرقية قال الشهري: "الروسي "ألن" أعجب كثيرًا بالمنطقة الشرقية وزار عدة أماكن فيها؛ ومنها مركز الملك عبدالعزيز "إثراء"، وسوق الدمام القديم "سوق الحب"، وشاطئ نصف القمر "الهاف مون"، إضافة إلى المطاعم الشعبية. وقدمنا له الأكل الشعبي السعودي الذي أُعجب به، وقال إنه من ألذ الأكلات التي أكلها وإنه يحب أن يأكل على الأرض، وقام بارتداء الزي السعودي، فيما قام بزيارة أحد المساجد التاريخية في المنطقة، وقال: نحن في روسيا أكثر كتاب نحترمه هو القرآن الكريم".
وعن حصوله على الفيزا ودخوله للسعودية قال: "كانت إجراءات استخراج الفيزا للسعودية سهلة جدًّا ولم تأخذ وقتًا طويلًا، إضافة إلى قيمة أن مبلغ الفيزا الرمزي بعكس الدول الأخرى التي تصعب استخراج الفيزا فيها، ويكون مبلغ الفيزا فيها كبيرًا، وهذا الشي يُحسب للسعودية".