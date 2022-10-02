سائح روسي لـ"سبق": كنت أتمنى زيارة السعودية لما سمعته عنها

وعن زيارته وجولته في المنطقة الشرقية قال الشهري: "الروسي "ألن" أعجب كثيرًا بالمنطقة الشرقية وزار عدة أماكن فيها؛ ومنها مركز الملك عبدالعزيز "إثراء"، وسوق الدمام القديم "سوق الحب"، وشاطئ نصف القمر "الهاف مون"، إضافة إلى المطاعم الشعبية. وقدمنا له الأكل الشعبي السعودي الذي أُعجب به، وقال إنه من ألذ الأكلات التي أكلها وإنه يحب أن يأكل على الأرض، وقام بارتداء الزي السعودي، فيما قام بزيارة أحد المساجد التاريخية في المنطقة، وقال: نحن في روسيا أكثر كتاب نحترمه هو القرآن الكريم".