ابتداء من 16 يونيو طيران ناس يطلق رحلات أسبوعية مباشرة إلى مطار سفنكس الدولي في مصر من الرياض وجدة

وأضاف "نحن بالفعل نربط مصر بالمملكة بأكثر من 100 رحلات أسبوعية مباشرة، ويربط طيران ناس مصر بالمملكة برحلات مباشرة تنطلق من 5 مدن سعودية هي الرياض، وجدة، والدمام، والمدينة المنورة، والعلا إلى مطارات القاهرة، وسوهاج، وشرم الشيخ، والغردقة. وتشغيل الرحلات المباشرة إلى مطار سفنكس الدولي يدفع بخطط توسع طيران ناس في السوق المصرية إلى مستوى جديد، مما سيوفر لضيوفنا مجموعة واسعة من خيارات السفر المباشرة إلى الوجهات الرئيسية في مصر".