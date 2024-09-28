تخصيص 5 مناطق للقراءة والتأمل في أرجاء معرض الرياض الدولي للكتاب

وتهدف هذه المناطق إلى ترسيخ القراءة بصفتها ركيزة أساسية في حياة الأفراد، وتعزيز دورها في بناء مجتمع متعلم ومثقف قادر على مواكبة التطورات المعرفية العالمية، كما تشجع اللقاءات بين الكتّاب والمثقفين من مختلف أنحاء العالم، وقد صُممت كل منطقة بأسلوب يعكس الانسجام الثقافي ومدى عمقه، مع تهيئة المساحات لتناسب مختلف الأعمار والفئات.