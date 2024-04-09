استعداداً للعيد.. "بيئة مكة" تهيئ المسالخ والأسواق لاستقبال المواطنين والمقيمين

جهّزت إدارة الأسواق والمسالخ بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة مسالخها لاستقبال المواطنين والمقيمين خلال أيام عيد الفطر المبارك، وفق برامج وخدمات تهدف إلى التيسير عليهم في تسلُّم وتسليم الذبائح.
وقال مدير إدارة الأسواق والمسالخ بفرع منطقة مكة المكرّمة المهندس جمعان بن علي الزهراني: سيتم استقبال الأنعام في المسالخ صباح يوم العيد، حيث عملت الوزارة على تنفيذ خطتها للموسم من وجود كادر العاملين في جميع المسالخ من أطباء ومساعدين بيطريين ومشرفين وجزارين وعمال نظافة استمراراً لتطبيق الإجراءات الحثيثة لاستقبال هذا الموسم من ناحية تكثيف الرقابة على مُشغلي المسالخ من قِبل لجان الإشراف التابعة للوزارة.
وأشار إلى تطوير وتنظيم عملية تسلُّم وتسليم الذبائح وترقيمها مع الأخذ في الحسبان تقليل وقت الانتظار إلى أدنى فترة ممكنة، إلى جانب تخصيص صالات خاصة للجمعيات والمتعهدين، واستمرار التأكد من عمليات الفحص السليم للمذبوحات قبل وبعد الذبح خدمةً للمواطن والمقيم.
وأردف "الزهراني": تم توزيع طاقم العمل في جميع المسالخ بالمنطقة وبالعاصمة المقدّسة حسب خطة موسم شهر رمضان المبارك وصولاً إلى أيام عيد الفطر المبارك، من تهيئة المسالخ بالشكل المناسب لمواكبة إعداد المعتمرين القادمين من داخل المملكة وخارجها وللشركات والمؤسسات العاملة في تأمين الإعاشة للاستفادة الكاملة من الخدمات المقدمة للمستفيدين.
من جهته، قال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف: كثّفت الوزارة جهودها الرقابية والتوعوية بكل مكاتبها في المحافظات مع قرب عيد الفطر المبارك؛ لضمان توفير بيئة صحية سليمة بأسواق النفع العام والمسالخ، وبما يكفل سلامة المستفيدين، ويحسّن من جودة وكفاءة الخدمات المقدمة.
وشدد على حرص الوزارة على منع دخول المنتجات الزراعية مجهولة المصدر للأسواق، مؤكدة أنها ستمنع دخول أي منتج زراعي ليس به بطاقة تعريفية، وستستمر بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بأخذ عينات عشوائية من المنتجات الزراعية؛ للتأكد من خلوها من متبقيات المبيدات وسلامتها لصحة المستهلك، مؤكدًا استقبال البلاغات والاستفسارات على الرقم الموحد 939.