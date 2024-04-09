استعداداً للعيد.. "بيئة مكة" تهيئ المسالخ والأسواق لاستقبال المواطنين والمقيمين

وقال مدير إدارة الأسواق والمسالخ بفرع منطقة مكة المكرّمة المهندس جمعان بن علي الزهراني: سيتم استقبال الأنعام في المسالخ صباح يوم العيد، حيث عملت الوزارة على تنفيذ خطتها للموسم من وجود كادر العاملين في جميع المسالخ من أطباء ومساعدين بيطريين ومشرفين وجزارين وعمال نظافة استمراراً لتطبيق الإجراءات الحثيثة لاستقبال هذا الموسم من ناحية تكثيف الرقابة على مُشغلي المسالخ من قِبل لجان الإشراف التابعة للوزارة.