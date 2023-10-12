تأكيدًا لدورها الرائد.. الأمم المتحدة تختار الرياض لاستضافة منتدى حوكمة الإنترنت "IGF" لعام 2024

يُذكر أن استضافة الرياض لهذا المنتدى تأتي في الوقت الذي تعيش فيه المملكة تقدمًا نوعيًّا من خلال تحقيقها العديد من الإنجازات في المؤشرات والتقارير الدولية؛ حيث احتلت المركز الثاني في مؤشر التنافسية الرقمية بين دول مجموعة العشرين؛ وذلك بحسب تقرير المركز الأوروبي للتنافسية الرقمية؛ فيما حققت المركز الثالث عالميًّا ضمن (198) دولة في مؤشر نضج الحكومة الرقمية الصادر عن مجموعة البنك الدولي، كما حصلت على المركز الرابع عالميًّا في تقرير جاهزية التنظيمات الرقمية الصادر من الاتحاد الدولي للاتصالات؛ فيما بلغت نسبة مساهمة الاقتصاد الرقمي 15% من الناتج المحلي الإجمالي؛ وفقًا لتقرير مشاورات المادة الرابعة الصادر من صندوق النقد الدولي.