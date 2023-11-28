بالفيديو.. السفير الأمريكي ‫يهنئ المملكة على فوزها باستضافة إكسبو ٢٠٣٠

وأعلن مساء اليوم الثلاثاء في باريس عن فوز مدينة الرياض بتنظيم معرض "إكسبو 2030" الدولي بعد انتهاء عملية التصويت الإلكتروني للدول المشاركة، وبعد منافسة من مدينة "بوسان" الكورية.