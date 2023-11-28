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بالفيديو.. السفير الأمريكي يهنئ المملكة على فوزها باستضافة إكسبو ٢٠٣٠
تتويجاً لرؤية المملكة 2030 الطموحة بقيادة سمو ولي العهد
قدم السفير الأمريكي مايكل راتني تهاني السفارة الأمريكية بالمملكة للعاصمة الرياض على فوزها باستضافة إكسبو 2030.
وقال عبر فيديو نشره الحساب الرسمي للسفارة الأمريكية في الرياض على منصة إكس من السفارة الأمريكية بالمملكة "تهانينا للعاصمة السعودية الرياض على فوزها باستضافة اكسبو 2030".
وأعلن مساء اليوم الثلاثاء في باريس عن فوز مدينة الرياض بتنظيم معرض "إكسبو 2030" الدولي بعد انتهاء عملية التصويت الإلكتروني للدول المشاركة، وبعد منافسة من مدينة "بوسان" الكورية.
ويعد فوز الرياض بتنظيم "إكسبو 2030" تتويجاً لرؤية المملكة 2030 الطموحة بقيادة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، وإثباتاً لثقة العالم بقدرة السعودية على تنظيم هذا الحدث النوعي الدولي المهم.