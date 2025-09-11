مطارات الدمام تتسلّم شهادة اعتماد تجربة العميل المستوى الرابع لمطار الملك فهد الدولي

واختتم الحسني موضحًا أن هذا الاعتماد يُعد خطوة مهمة ضمن السعي لمواصلة مسيرة مطار الملك فهد الدولي نحو تحقيق التميز التشغيلي، مع التطلّع إلى الحصول على شهادة المستوى الخامس، الذي يمثل أعلى مستويات الاعتماد في تجربة العميل، بما يعزز مكانة مطار الملك فهد الدولي كأحد المطارات الرائدة على مستوى المنطقة.