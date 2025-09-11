مطارات الدمام تتسلّم شهادة اعتماد تجربة العميل المستوى الرابع لمطار الملك فهد الدولي

تسلّمت مطارات الدمام شهادة اعتماد تجربة العميل من مجلس المطارات الدولي (ACI)، وذلك بمناسبة حصول مطار الملك فهد الدولي على شهادة اعتماد تجربة العميل (المستوى الرابع). وتسلمها نيابةً عن الرئيس التنفيذي لمطارات الدمام المهندس جلال القريعان، مدير عام تنفيذ المشاريع، خلال مؤتمر ومعرض تجربة العميل الذي نظمه المجلس في غوانزو بجمهورية الصين الشعبية.
وبهذه المناسبة، أوضح الرئيس التنفيذي لمطارات الدمام المهندس محمد بن علي الحسني أن حصول مطار الملك فهد الدولي على هذا الاعتماد الدولي يعكس رسالة مطارات الدمام الرامية إلى تقديم تجربة عملاء سلسة ضمن بيئة آمنة، ابتكارية ومستدامة، ترتكز على كادر بشري شغوف. كما يؤكد نجاح المطار في تحقيق متطلبات معيارية عالمية ترتبط بتحسين تجربة العميل، وهو ما يعكس التزام مطارات الدمام المستمر بتطوير خدماتها وتقديمها بكفاءة وجودة عالية.
واختتم الحسني موضحًا أن هذا الاعتماد يُعد خطوة مهمة ضمن السعي لمواصلة مسيرة مطار الملك فهد الدولي نحو تحقيق التميز التشغيلي، مع التطلّع إلى الحصول على شهادة المستوى الخامس، الذي يمثل أعلى مستويات الاعتماد في تجربة العميل، بما يعزز مكانة مطار الملك فهد الدولي كأحد المطارات الرائدة على مستوى المنطقة.