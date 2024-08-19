تخطت 49 مئوية.. مدينة سعودية في قائمة الأشد حرارة في العالم

شهدت قائمة المدن والمناطق الأكثر سخونة حول العالم في آخر 24 ساعة وجود مدينة سعودية، و12 مدينة عربية أخرى، تخطوا حاجز الـ48 درجة مئوية في ظل موجة حارة تعانيها المنطقة.
وجاءت القيصومة التابعة لمحافظة حفر الباطن، كالمدينة السعودية الوحيدة في القائمة الحارة بدرجة 49.4 مئوية، محتلة المرتبة الخامسة عالميًا، وذلك بحسب بيانات الطقس المأخوذة من موقع "أوجيمت" للطقس.
وحازت العراق نصيب الأسد إذ وجدت 12 مدينة عراقية في قائمة الأشد حرارة، وتصدرت البصرة القائمة بدرجة 51 مئوية، فيما شملت القائمة مدينتين إيرانيتين، وذلك وفقًا للرصد الذي تضمن أعلى درجات حرارة عظمى في يوم 19 أغسطس.
وحذر المركز الوطني للأرصاد من موجة حارة تضرب عددًا من المناطق والمدن السعودية منها الشرقية، والقصيم، والرياض، والمدينة المنورة، حيث تصل درجات الحرارة العظمى إلى نحو 50 مئوية.