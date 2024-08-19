تخطت 49 مئوية.. مدينة سعودية في قائمة الأشد حرارة في العالم

وحذر المركز الوطني للأرصاد من موجة حارة تضرب عددًا من المناطق والمدن السعودية منها الشرقية، والقصيم، والرياض، والمدينة المنورة، حيث تصل درجات الحرارة العظمى إلى نحو 50 مئوية.