القيادة تعزي رئيس مجلس السيادة السوداني في ضحايا انزلاق أرضي بجبل مرة

وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ وقوع انزلاق أرضي بجبل مرة غرب جمهورية السودان، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لسيادتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية السودان الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة، لنسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتغمّد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب جمهورية السودان من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".