نائب أمير نجران: ذكرى اليوم الوطني تمثل التاريخ المجيد والتأسيس القويم للمملكة

وقال نائب أمير نجران بهذه المناسبة: "إن ذكرى اليوم الوطني تمثل لنا التاريخ المجيد والتأسيس القويم لهذه البلاد المباركة التي تستمد نهجها من كتاب الله، وسنة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبأيدي رجال مخلصين قاموا على التوحيد رايةً وبناء وعطاءً ونماء، فأرسوا الدعائم على أمن من بعد خوف ورخاء من بعد شدة ونهضة ووحدة من بعد شتات وفرقة في ظل قيادة حكيمة و شخصية عظيمة في الحنكة والمقام الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود –رحمه الله-، وسار على نهجه أبناؤه الملوك حتى عهدنا الزاهر لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله-".