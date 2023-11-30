"العثيم للاستثمار" تطلق علامتها التجارية الجديدة "سينما نوار" وتعلن مشاركتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي
أعلنت شركة "العثيم للاستثمار"، عن إطلاق علامتها التجارية الجديدة "نوار" على صالات السينما التي تستعد الشركة لإنشائها في الفترة المقبلة بالسعودية، بعد حصولها في وقت سابق على ترخيص من الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع لإنشاء وتشغيل دور العرض السينمائي بالمملكة، وستكون السينما الجديدة ضمن الشركات المشاركة في "مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي" في مدينة جدة خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 9 ديسمبر.
ويأتي إطلاق شركة "العثيم للاستثمار" علامتها التجارية الجديدة "سينما نوار" ضمن إستراتيجية الشركة المستقبلية بتوسيع شبكة أعمالها الاستثمارية الممنهجة في كافة القطاعات خاصة قطاع الترفيه الذي يعد من القطاعات الواعدة والمحفزة، فضلاً عن اهتمام الشركة بالمساهمة الفاعلة في برنامج جودة الحياة وتطوير البيئة اللازمة لتوفير خيارات أكثر حيوية تعزز أنماط الحياة الإيجابية بالمجتمع وتواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأكد "سبيروس أندرياس مارامبوس" الرئيس التنفيذي لـ"سينما نوار" أن إطلاق مشروع "سينما نوار" يأتي وفق رؤية الشركة وإستراتيجيتها المتكاملة التي وضعتها لتقدم أعمالها في قطاع السينما، حيث تخطط لافتتاح أكثر من 20 دار عرض سينمائي عالية الكفاءة خلال الخمس سنوات القادمة في مختلف أنحاء المملكة، موضحاً أن السينما الجديدة ستكون ضمن رعاة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.
وأضاف: "السينما الجديدة ستتميز بوجود طاقم عمل محترف، يتكون من أفراد يتمتعون بالخبرة والمهارات اللازمة لتقديم خدمة عملاء استثنائية، وضمان تجربة مرضية للجمهور، بالإضافة لتقنيات صوتية ومرئية عالية الجودة تعزز تجربة مشاهدة الأفلام حيث ستوفر أكثر من 84 شاشة عرض، بالإضافة لعروض المأكولات والمشروبات لتوفير تجربة طعام متنوعة للجمهور".
ونوه "سبيروس أندرياس": إلى توفر فرصة للجمهور للاستمتاع بالإنتاج السينمائي المستقل، مما يوفر فرصة للمخرجين المحليين والإقليميين لعرض أعمالهم. وستقام أيضاً فعاليات وعروض ترويجية وتجارب تفاعلية دورياً لتعزيز التفاعل مع الجمهور وتقديم تجربة سينمائية متعددة الأبعاد".
ومن المتوقع أن توفر دور العرض السينمائي المستهدفة أكثر من (3) آلاف وظيفة للشباب السعودي الجنسين وذلك دعماً وتعزيزاً لجهود الدولة في التوطين وسعودة الوظائف".
وتستهدف شركة "العثيم للاستثمار" من خلال دور العرض السينمائي الجديدة "سينما نوار" تقديم خدمات استثنائية لعملائها واستكشاف الفرص الجديدة في القطاع السينمائي لتحقيق تطلعات الجمهور.