"العثيم للاستثمار" تطلق علامتها التجارية الجديدة "سينما نوار" وتعلن مشاركتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

أعلنت شركة "العثيم للاستثمار"، عن إطلاق علامتها التجارية الجديدة "نوار" على صالات السينما التي تستعد الشركة لإنشائها في الفترة المقبلة بالسعودية، بعد حصولها في وقت سابق على ترخيص من الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع لإنشاء وتشغيل دور العرض السينمائي بالمملكة، وستكون السينما الجديدة ضمن الشركات المشاركة في "مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي" في مدينة جدة خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 9 ديسمبر.