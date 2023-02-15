مركز "علاج العقم بالطائف" يُدخل الفرح على زوجين بعد تأخر لـ8 سنوات

وذكرت أنه "بعد ثلاثة أشهر تم عمل تلقيح صناعي للزوجة حتى تم بفضل الله الحمل؛ حيث أنجبت السيدة طفلًا سليمًا بعملية قيصرية ناجحة في برج النساء والولادة بذات المجمع الطبي، وبعد الاطمئنان عليها غادرت المجمع مع طفلها بحالة صحية جيدة وكثير من البهجة والسرور.