مركز "علاج العقم بالطائف" يُدخل الفرح على زوجين بعد تأخر لـ8 سنوات

أدخلَ "مركز علاج العقم وتأخر الإنجاب بمجمع الملك فيصل الطبي" بالطائف، الفرحة على والدين، بعد أن راجعت سيدة تبلغ من العمر 42 عامًا مركز علاج العقم وتأخر الإنجاب، إثر معاناتها مع العقم لمدة 8 سنوات، مع وجود ورم ليفي "لحمية" داخل تجويف الرحم.
وقالت صحة الطائف لـ "سبق": "راجعت السيدة المركز بعد متابعتها السابقة في عدد من المستشفيات والمراكز الأخرى؛ حيث اُجريت لها عدة محاولات علاجية لكن لم يُكتب لها النجاح".
وأضافت: "تم عمل التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة بالموجات الصوتية، وأشعة الرنين المغناطيسي؛ حيث تبين وجود ورم ليفي "لحمية" داخل تجويف الرحم؛ مما أدى إلى تأخر الإنجاب، حينها قرر الفريق الطبي إزالة الورم بواسطة عملية المنظار الرحمي الجراحي؛ حيث استغرقت العملية ساعة، وقد تكللت بالنجاح".
وذكرت أنه "بعد ثلاثة أشهر تم عمل تلقيح صناعي للزوجة حتى تم بفضل الله الحمل؛ حيث أنجبت السيدة طفلًا سليمًا بعملية قيصرية ناجحة في برج النساء والولادة بذات المجمع الطبي، وبعد الاطمئنان عليها غادرت المجمع مع طفلها بحالة صحية جيدة وكثير من البهجة والسرور.