عملية جراحية نادرة بمستشفى الملك عبدالعزيز بمكة تنهي معاناة ثمانيني من تضخّم البروستات

وأوضح تجمّع مكة المكرمة الصحي أن المريض كان يعاني من أعراض انسداد واحتباس في البول، وبعد عمل الفحوصات الطبية والأشعة اللازمة تبين وجود تضخم كبير جدًا في حجم غدة البروستات وصل إلى 340 مل من أصل 18 إلى 25 مل للحجم الطبيعي للغدة.