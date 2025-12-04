منتدى القطاع غير الربحي الدولي بالرياض: ارتفاع مشاركة النساء في الأنشطة الرياضية 150% خلال 5 سنوات

من جانبه، أوضح حسن يوسف أن الرياضة تمثّل مساحة تربوية واجتماعية تتجاوز حدود الملاعب، مؤكدًا أن قيم القيادة والانضباط والمسؤولية والإيمان بالذات تشكّل جوهر البرامج الرياضية الناجحة. ولفت إلى أن تجربة المملكة في ضوء رؤية السعودية 2030 تقدم نموذجًا ملهمًا لقوة الإيمان بالهدف وإحداث التغيير. كما شدد على أن الرياضة تُعد عاملًا موحدًا بين المجتمعات حول العالم، مستشهدًا بنماذج مثل الأولمبياد وكأس العالم، حيث تتجلى قيم التعاضد والسلام وتُبنى جسور التعارف بين الشعوب رغم اختلاف الثقافات.