جراحة نادرة تعيد بناء وترميم أنف مصاب بمستشفى الملك سعود بعنيزة

وتابع التجمع: أن الجراحة شملت استخدام رقع غضروفية بشكل معيّن من الأذنين باتجاهات معينة، ومعالجتها للاستفادة منها في استعادة أرنبة الأنف واستخدام رقعة غضروفية من الحاجز الأنفي؛ لعمل دعامة الأنف الأمامية؛ ليتم بعدها تعيين الشريان أعلى الحاجب الأيسر باستخدام "الدوبلر" ورسم الأنف على الجبهة، ثم رفع سديلة جلدية عضلية من الجبهة على الشريان أعلى الحاجب، والتفافها وتثبيتها فوق التشكيل الغضروفي للأنف؛ حيث تكللت العملية بالنجاح والمريض يتمتع بصحة جيدة.