مفتي المملكة يدعو إلى تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية وينوه بالجهود المبذولة لتعزيز الوقاية المجتمعية

دعا سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، الجميع إلى المبادرة بتلقّي لقاح الإنفلونزا الموسمية؛ للوقاية من مضاعفات المرض والحد من انتشار العدوى.