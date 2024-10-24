مفتي المملكة يدعو إلى تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية وينوه بالجهود المبذولة لتعزيز الوقاية المجتمعية

دعا سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، الجميع إلى المبادرة بتلقّي لقاح الإنفلونزا الموسمية؛ للوقاية من مضاعفات المرض والحد من انتشار العدوى.
وأكد سماحته أن اللقاح يُعد أداة فعالة في حماية الفئات الأكثر عرضة للإصابة، مثل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والعاملين في القطاع الصحي.
كما شدد سماحته على أهمية اتباع الإرشادات الصحية الصادرة عن الجهات المعنية، مثمنًا جهود وزارة الصحة في توفير خدمات التطعيم وتعزيز الوعي المجتمعي.
وختم سماحته بالدعاء للقيادة بالتوفيق على جهودها المستمرة في تحسين مستوى الرعاية الصحية.