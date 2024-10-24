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مفتي المملكة يدعو إلى تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية وينوه بالجهود المبذولة لتعزيز الوقاية المجتمعية

أكد أنه يُعد أداة فعالة في حماية الفئات الأكثر عرضة للإصابة
سماحة مفتي عام المملكة عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ
سماحة مفتي عام المملكة عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ
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دعا سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، الجميع إلى المبادرة بتلقّي لقاح الإنفلونزا الموسمية؛ للوقاية من مضاعفات المرض والحد من انتشار العدوى.

وأكد سماحته أن اللقاح يُعد أداة فعالة في حماية الفئات الأكثر عرضة للإصابة، مثل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والعاملين في القطاع الصحي.

كما شدد سماحته على أهمية اتباع الإرشادات الصحية الصادرة عن الجهات المعنية، مثمنًا جهود وزارة الصحة في توفير خدمات التطعيم وتعزيز الوعي المجتمعي.

وختم سماحته بالدعاء للقيادة بالتوفيق على جهودها المستمرة في تحسين مستوى الرعاية الصحية.

سماحة مفتي عام المملكة
الإنفلونزا الموسمية
عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ

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