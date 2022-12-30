تزامناً مع "كروز السعودية".. شاهد جولة لمحافظ ينبع بفعاليات المنطقة التاريخية

تفقد محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي، فعاليات المنطقة التاريخية التي تنظمها وزارة الثقافة، بالتعاون مع العديد من الجهات ذات العلاقة، مطلعًا خلال الجولة على عددٍ من الفعاليات المتنوعة.