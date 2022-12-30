تزامناً مع "كروز السعودية".. شاهد جولة لمحافظ ينبع بفعاليات المنطقة التاريخية

تفقد محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي، فعاليات المنطقة التاريخية التي تنظمها وزارة الثقافة، بالتعاون مع العديد من الجهات ذات العلاقة، مطلعًا خلال الجولة على عددٍ من الفعاليات المتنوعة.
وتضمنت الفعاليات التي تفقدها المحافظ؛ البيت التراثي ومركاز الحي والكتاتيب والصناعات والحرف اليدوية وركن القهوة السعودية ومنصة العروض التقليدية ومركز زوار حي الصور التراثي والألعاب الشعبية التي تزخر بها المحافظة، مبدياً إعجابه بما شاهده من تنظيم وفعاليات متعددة.
وأكد المحافظ أن فعاليات "تاريخية ينبع" تعود بالتزامن مع استقبال "كروز السعودية" التي تبدأ في أيام الإجازات الأسبوعية حتى 23 مايو 2023م، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً وحتى الـ12 من منتصف الليل.