"تركي الفيصل": من الملك المؤسس إلى محمد بن سلمان.. الموقف السعودي ثابت تجاه فلسطين والعلاقات الدولية

لقاء يالطا.. اللحظة التي كشفت قوة الإرادة العربية

يروي الأمير تركي واقعة تاريخية خلال مؤتمر يالطا 1945، حين سأل ستالين روزفلت عن هديته للملك عبدالعزيز فأجاب: "الستة ملايين يهودي في أمريكا"، لكن الملك المؤسس رد الهدية، مؤكدًا أن "فلسطين والبلاد العربية لأهلها، ومن ظلم اليهود هم المسؤولون عن توطينهم في بلادهم"، لترسخ تلك اللحظة موقفًا عربيًا ثابتًا، وخصوصية سعودية لا تقبل التفريط في الحق الفلسطيني.