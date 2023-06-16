العلاقات السعودية- الفرنسية.. شراكة متينة وفرص كبرى سانحة

وتنعكس تلك الشراكة الاستراتيجية بين البلدين على الزيارات المتبادلة مؤخرًا بين القادة، وما شهدته من اتفاقيات وتفاهمات في عددٍ من المجالات، حيث شهدت زيارة ولي العهد لفرنسا في العام 2018 توقيع 19 بروتوكول اتفاق بين شركات فرنسية وسعودية، بقيمة إجمالية تزيد على 18 مليار دولار، شملت قطاعات صناعية مثل البتروكيميائيات ومعالجة المياه، إضافة إلى السياحة، والثقافة، والصحة، والزراعة.