محليات

صرف 363 مليون ريال مستحقات الدفعة الخامسة لمزارعي القمح المحلي

بعد توريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1445/ 1446هـ
صرف 363 مليون ريال مستحقات الدفعة الخامسة لمزارعي القمح المحلي
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أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي، عن صرف مستحقات الدفعة الخامسة لمزارعي القمح المحلي، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1445/ 1446هـ (2024م)، وإغلاق حساباتهم عبر المنصة الإلكترونية "محصولي" على الموقع الرسمي للهيئة.

وأوضحت الهيئة أن صافي ما تم إيداعه في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة بلغ (363.662.710) ريالات، لصافي كمية مستلمة (193.279) طنًّا؛ وذلك لعدد (599) مزارعًا؛ ليبلغ إجمالي ما تم صرفه للمزارعين لهذا الموسم مبلغ (1.655.799.234) ريالًا؛ وذلك لكمية (931.031) طنًّا، لعدد (3.353) مزارعًا.

ويأتي ذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على قيام الهيئة بشراء القمح من المزارعين لمدة (خمس) سنوات بما لا يتجاوز مليونًا ونصف المليون طن لكل عام.

القمح المحلي
الهيئة العامة للأمن الغذائي

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