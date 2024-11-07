صرف 363 مليون ريال مستحقات الدفعة الخامسة لمزارعي القمح المحلي

وأوضحت الهيئة أن صافي ما تم إيداعه في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة بلغ (363.662.710) ريالات، لصافي كمية مستلمة (193.279) طنًّا؛ وذلك لعدد (599) مزارعًا؛ ليبلغ إجمالي ما تم صرفه للمزارعين لهذا الموسم مبلغ (1.655.799.234) ريالًا؛ وذلك لكمية (931.031) طنًّا، لعدد (3.353) مزارعًا.