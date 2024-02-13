من الدول الرائدة.. المملكة تشارك في الاحتفاء بـ"اليوم العالمي للإذاعة"

تشارك المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، في الاحتفال باليوم العالمي للإذاعة، الذي يوافق 13 فبراير من كل عام.
وأقرت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو" هذا اليوم في عام 2011، ثم اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2012، بوصفه يومًا دوليًّا تحتفل به جميع محطات الإذاعة في العالم.
ويُمثّل هذا اليوم فرصةً لتسليط الضوء على أهمية الإذاعة كوسيلة إعلام قوية وفعالة وقادرة على مواكبة ثورة المعلومات التي أتاحت سبلاً جديدة للتواصل والمشاركة بين الأفراد.
وتُعدّ المملكة من الدول الرائدة في مجال الإذاعة؛ حيث تم إنشاء أول محطة إذاعية بها، وهي إذاعة جدة، وافتتحها الملك فيصل بن عبدالعزيز -رحمه الله- في عام 1386هـ.
ومنذ ذلك الحين، لعبت الإذاعة دورًا هامًا في نشر الثقافة والمعرفة والتوعية بين أفراد المجتمع السعودي.
وتعمل الإذاعة على نشر الثقافة والمعرفة، وخلق جو من التواصل والتفاعل بين الأفراد.
وبات بإمكان المستمعين، الاستماع إلى مئات المحطات الإذاعية عبر الإنترنت، ومن خلال التطبيقات على أجهزة الهواتف الذكية، والأجهزة الإلكترونية المحمولة، ما فتح الباب أمام المستمعين للاستماع إلى الإذاعة أثناء التنقل وعلى مدار الساعة، وعزّز وجودها في حياة الأفراد.
كما أحدثت ثورة في عالم الإذاعة؛ حيث يمكن للمستمعين الوصول إلى المحتوى المفضل لديهم في أي وقت ومن أي مكان.
وما زالت الإذاعة وسيلة إعلامية مهمة على رغم ظهور وسائل الإعلام الحديثة، ففي زمن يهيمن فيه الإعلام الرقمي، يذكرنا الراديو بأهمية الصوت البشري والحضور الإنساني، ويؤكد على دوره الهام في نشر المعرفة والثقافة وتواصل الشعوب.
وأثبت الراديو قدرته على التكيف مع العصر الرقمي، عبر تقديم محتوى غني ومتنوع من الأخبار والمعلومات والموسيقى والبرامج الترفيهية والدينية والرياضية وغيرها، لتلبي ذائقة ورغبات جمهورها المتنوع من كبار السن إلى الشباب، ومن النساء إلى الرجال، كما شكّل جسرًا للتواصل المباشر مع المستمعين يما يُعزز شعبيتها وأهميتها.
وعلى رغم ثورة المعلومات الرهيبة، وتسارع عجلة التكنولوجيا الرقمية، واشتداد حدة التنافس بين وسائل الإعلام التقليدية والرقمية، ما زالت الإذاعة التي تعد من أهم وسائل الاتصال التي عرفها الإنسان منذ قديم الزمان وسيلة فعّالة للتواصل مع الجماهير.
وقد تمكنت الإذاعة من الاستمرار على قيد الحياة والتأثير، فالمذياع هو الوسيلة الإعلامية الأكثر جذبًا للمستمعين بكل أنحاء العالم، من حيث وصوله إلى عدد أكبر.