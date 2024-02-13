من الدول الرائدة.. المملكة تشارك في الاحتفاء بـ"اليوم العالمي للإذاعة"

وأثبت الراديو قدرته على التكيف مع العصر الرقمي، عبر تقديم محتوى غني ومتنوع من الأخبار والمعلومات والموسيقى والبرامج الترفيهية والدينية والرياضية وغيرها، لتلبي ذائقة ورغبات جمهورها المتنوع من كبار السن إلى الشباب، ومن النساء إلى الرجال، كما شكّل جسرًا للتواصل المباشر مع المستمعين يما يُعزز شعبيتها وأهميتها.