كلية الطب بجامعة طيبة تتصدّر في اختبار "التخصصات الصحية" لعام 2024‏

وجاءت نتائج أداء طلبة وخرّيجي جامعة طيبة بالمدينة المنورة في باقي الكليّات الصحيّة ضمن المراكز العشرة الأولى على مستوى الكليات الصحية في المملكة؛ حيث حقّقت كليةُ المختبرات الطبية المركزَ الرابع، فيما حقّقت كليةُ التمريض المركزَ السابع، والصيدلة المركز الثامن، وكليةُ طب الأسنان المركزَ التاسع.