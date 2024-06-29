كلية الطب بجامعة طيبة تتصدّر في اختبار "التخصصات الصحية" لعام 2024‏

حقّقت كليةُ الطب بجامعة طيبة بالمدينة المنورة المركزَ الأول بين كليات الطب في الجامعات السعودية في اختبارات الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لعام 2024 من خلال اجتياز اختبار الرخصة السعودية لمزاولة المهنة "smle".
ويعدّ اختبار الرخصة السعودية لمزاولة المهنة "smle" مؤشرًا هامًّا للأداء العام للجامعات وجودة المخرجات التعليمية، ويعمل على تقييم المعلومات والمهارات المكتسبة خلال فترة الدراسة وتقييم جودة التعليم؛ ما يعكس مستوى التعليم والتدريب في الجامعات ويسهم في تحضير الكوادر الصحية وتجهيز طلاب الكليات الصحية لمزاولة المهنة بكفاءة.
وجاءت نتائج أداء طلبة وخرّيجي جامعة طيبة بالمدينة المنورة في باقي الكليّات الصحيّة ضمن المراكز العشرة الأولى على مستوى الكليات الصحية في المملكة؛ حيث حقّقت كليةُ المختبرات الطبية المركزَ الرابع، فيما حقّقت كليةُ التمريض المركزَ السابع، والصيدلة المركز الثامن، وكليةُ طب الأسنان المركزَ التاسع.