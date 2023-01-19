شاهد: من قلب نيويورك وعبر شاشة عملاقة.. "تايمز سكوير" يبث مباراة "كأس موسم الرياض"

وحظيت المباراة الكبيرة باهتمام وزخم إعلامي عالمي، فقد نقلت في خمس مناطق عالمية هي تايمز سكوير في نيويورك، والأفنيوز في الكويت، ومول مصر في القاهرة، وميدان بيكاديلي في لندن، وبوليفارد الرياض.