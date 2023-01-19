شاهد: من قلب نيويورك وعبر شاشة عملاقة.. "تايمز سكوير" يبث مباراة "كأس موسم الرياض"

بثت مباراة نهائي كأس موسم الرياض بين فريقي باريس سان جيرمان ونجوم النصر والهلال في ميدان "تايمز سكوير"، أحد أشهر ميادين مدينة نيويورك الأمريكية، وذلك عبر شاشة عملاقة في الميدان الشهير.
ونشر رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، مقطع فيديو من الميدان الشهير، يظهر نقل المباراة عبر إحدى الشاشات العملاقة؛ لتتاح الفرصة لزائري "تايمز سكوير"، لمشاهدة المباراة المثيرة.
وحظيت المباراة الكبيرة باهتمام وزخم إعلامي عالمي، فقد نقلت في خمس مناطق عالمية هي تايمز سكوير في نيويورك، والأفنيوز في الكويت، ومول مصر في القاهرة، وميدان بيكاديلي في لندن، وبوليفارد الرياض.
واستطاع فريق باريس سان جيرمان التتويج بكأس موسم الرياض على حساب نظيره فريق نجوم النصر والهلال، وذلك بعد فوزه بخمسة أهداف مقابل أربعة، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، وشهد حضوراً جماهيرياً غفيراً.