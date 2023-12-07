"وزير الاقتصاد" بملتقى الميزانية: رؤية المملكة خلقت بيئة ممكنة والتنويع الاقتصادي أمر حتمي

أوضح وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم أن رؤية المملكة خلقت بيئة خصبة وممكنة أصبح فيها التنويع الاقتصادي أمرًا حتميًّا وليس مجرد خطط، وأصبحت فيها القدرات الوطنية أولوية أكثر من السابق، بالإضافة إلى التعاون بين المؤسسات والجهات الحكومية.
وأضاف "الإبراهيم" في كلمته في أعمال ملتقى ميزانية 2024 بمشاركة عدد من الوزراء، أن الاستثمار في الاقتصاد والتنويع الاقتصادي والقدرات الوطنية مهم جدًّا.
وتابع أن معدلات البطالة مستمرة في الانخفاض ومشاركة المرأة أصبحت عالية تجاوزت مستهدفاتنا من 30% في 2030 إلى 36% حاليًا.
وقال "الإبراهيم" إن الاقتصاد غير النفطي نما 20% منذ 2016، والميزان التجاري تَحسن من 65 مليار ريال في 2016 إلى أكثر من 130 مليار ريال حاليًا.
ويشهد ملتقى الميزانية اليوم مشاركة 9 وزراء في جلساته الحوارية الأربعة؛ الأولى تحت عنوان "مالية مستدامة" بمشاركة محمد الجدعان وزير المالية، وفيصل الإبراهيم.
وفي الجلسة الثانية التي ستكون تحت عنوان "الميزانية في إطار تطوير الخدمات الأساسية"، يتحدث كل من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، وفهد الجلاجل وزير الصحة، ويوسف البنيان وزير التعليم.
أما الجلسة الثالثة فستكون بعنوان "تنمية مستدامة" ويتحدث فيها المهندس عبدالرحمن الفضلي وزير البيئة، وماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والمهندس صالح الجاسر وزير النقل.
ويتحدث وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف في الجلسة الرابعة والتي تأتي تحت عنوان "قطاعات واعدة".