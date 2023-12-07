"وزير الاقتصاد" بملتقى الميزانية: رؤية المملكة خلقت بيئة ممكنة والتنويع الاقتصادي أمر حتمي

أوضح وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم أن رؤية المملكة خلقت بيئة خصبة وممكنة أصبح فيها التنويع الاقتصادي أمرًا حتميًّا وليس مجرد خطط، وأصبحت فيها القدرات الوطنية أولوية أكثر من السابق، بالإضافة إلى التعاون بين المؤسسات والجهات الحكومية.