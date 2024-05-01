وزير الدفاع يرأس اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية

وأكد الأمير خالد بن سلمان الدعم والاهتمام اللامحدودَين اللذين تحظى بهما الهيئة من لدن القيادة -أيدها الله- للقيام بدورها في تنظيم قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية، والتصوير المتعلق بأعماله في السعودية، والارتقاء به، والإشراف عليه ومراقبته؛ بما يحقق الجودة وتحسين الأداء، الذي مكّن الهيئة من تحقيق الريادة في مجال المعلومات الجيومكانية على المستويَين الإقليمي والدولي. ويأتي في مقدمة ذلك موافقة المقام السامي الكريم على استضافة السعودية مركز الأمم المتحدة العالمي للتميز للبيئة الحاضنة للمعلومات الجيومكانية في مدينة الرياض.