"المالية" وصندوق النقد ينظمان ندوة "العمل معًا لمعالجة الانعدام الغذائي"

تنظم وزارة المالية، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي اليوم بمدينة الرياض، ندوة بعنوان "العمل معًا لمعالجة الانعدام الغذائي"، بحضور عدد من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا جوروجيفا، إضافة إلى عدد من المختصين والخبراء من أصحاب المعالي الذين يسلطون الضوء على عدد من التحديات والحلول لأزمة الغذاء.
ويشارك في الندوة التي سيتم نقل وقائعها من خلال حساب وزارة المالية على منصة تويتر @mof_ksa، كل من وزير المالية محمد الجدعان، ومدير عام صندوق النقد الدولي، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية المهندس محمد الجاسر، المدير العام للمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا الدكتور سيدي ولد التاه، والرئيس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي (WFP) ديفيد بيسلي.
ويشارك عبر الاتصال المرئي رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، والمدير العام لمنظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويالا.