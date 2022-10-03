"المالية" وصندوق النقد ينظمان ندوة "العمل معًا لمعالجة الانعدام الغذائي"

تنظم وزارة المالية، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي اليوم بمدينة الرياض، ندوة بعنوان "العمل معًا لمعالجة الانعدام الغذائي"، بحضور عدد من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا جوروجيفا، إضافة إلى عدد من المختصين والخبراء من أصحاب المعالي الذين يسلطون الضوء على عدد من التحديات والحلول لأزمة الغذاء.