نادي الصقور السعودي يشارك في معرض الدفاع العالمي 2024

وأشار إلى أن النادي يشارك للمرة الثانية في هذا الحدث الرائد لصناعة الدفاع والأمن، ويعرّف من خلال جناحه بالصقور، من حيث أنواعها، وإرثها، وفعالياته التي يقيمها النادي سنوياً؛ مثل معرض الصقور والصيد السعودي الدولي، والمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، وسباق الملواح، ومزاد نادي الصقور السعودي المخصص لصقور الطرح المحلي، ومهرجان الملك عبدالعزيز للصقور؛ الذي يعد أكبر تجمُّعٍ للصقور في العالم، ودخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية ثلاث مرات من حيث عدد الصقور المشاركة في مسابقتي الملواح والمزاين.