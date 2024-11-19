دوريات المجاهدين بحائل تضبط مواطنًا بحوزته حطب محلي للبيع

ويأتي ذلك في إطار متابعة وزارة الداخلية لنشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات، وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات.