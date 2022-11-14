أمير منطقة جازان يرأس اجتماع هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية

رأس الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان، في الإمارة اليوم، اجتماع أعضاء مجلس إدارة الهيئة وذلك بقاعة الاجتماعات الصغرى بالإمارة.
واستهلّ الاجتماع بكلمة رحّب فيها بأعضاء مجلس الإدارة، مؤكداً حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده -حفظهما الله- على تحقيق التطور واستمرار النماء والعطاء في محافظات القطاع الجبلي بمنطقة جازان في شتى المجالات كغيرها من محافظات المنطقة، وكل مناطق وطننا العزيز في إطار رؤية المملكة 2030.
وجرى خلال الاجتماع بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والخطط التطويرية والتنموية لمحافظات القطاع الجبلي، والآليات التي أعدّتها الهيئة للبدء في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية بها، والسبل الكفيلة بإنجاز المشروعات المعتمدة، وتجاوز كل العقبات والعوائق؛ لضمان التنفيذ الأمثل للمشروعات بما يحقق الفائدة المرجوة.