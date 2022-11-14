أمير منطقة جازان يرأس اجتماع هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية

واستهلّ الاجتماع بكلمة رحّب فيها بأعضاء مجلس الإدارة، مؤكداً حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده -حفظهما الله- على تحقيق التطور واستمرار النماء والعطاء في محافظات القطاع الجبلي بمنطقة جازان في شتى المجالات كغيرها من محافظات المنطقة، وكل مناطق وطننا العزيز في إطار رؤية المملكة 2030.