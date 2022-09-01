بعدما استمر 20 يومًا.. "الإسلامية" تختتم معرض جسور بتايلاند

كما أبرز المعرض عناية المملكة بالقرآن الكريم من خلال إنشائها مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف الذي يعد الأكبر على مستوى العالم، والتعريف أيضاً بمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره، وهدية خادم الحرمين الشريفين من التمور الفاخرة التي توزع في جميع أنحاء العالم، إلى جانب عدد من الأركان المختلفة، مثل: القهوة السعودية، والخط العربي بمشاركة خطاطين طيلة أيام المعرض.