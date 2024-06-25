القطاعات النسائية بالشؤون الدينية تحقق نجاحًا كبيرًا في تنفيذ خطة الحج لعام 1445هـ

‏وساهمت الوكالات النسائية برئاسة الشؤون الدينية, بتفعيل ودعم خطة الرئاسة الدينية المعدة لحاجَّات بيت الله الحرام في موسم حج 1445هـ، وحققت نقلة نوعية في الخِدمات الدينية النسائية المقدمة، وتهيئة البيئة التعبدية المخصصة في الحرمين، وإثراء تجربتهن دينيًا وعلميًا ومعرفيًا وثقافيًا وتوعويًا وفكريًا، وتمكين أداء الخدمات الدينية في خصوصية، والاستفادة منها بكفاءة مثلى.