القطاعات النسائية بالشؤون الدينية تحقق نجاحًا كبيرًا في تنفيذ خطة الحج لعام 1445هـ

نجحت القطاعات النسائية برئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي؛ في تنفيذ خطة خِدماتها الدينية المرسومة لموسم حج 1445هـ بامتياز، وفق الضوابط الشرعية بما يحقق مرتكزات الرئاسة الدينية ورؤيتها الاستراتيجية، المتعلقة بإيصال رسالة الحرمين الشريفين الوسطية عالميًا وخدمة الحاجاّت والقاصدات والزائرات في الحرمين الشريفين طوال موسم الحج.
وساهمت الوكالات النسائية برئاسة الشؤون الدينية, بتفعيل ودعم خطة الرئاسة الدينية المعدة لحاجَّات بيت الله الحرام في موسم حج 1445هـ، وحققت نقلة نوعية في الخِدمات الدينية النسائية المقدمة، وتهيئة البيئة التعبدية المخصصة في الحرمين، وإثراء تجربتهن دينيًا وعلميًا ومعرفيًا وثقافيًا وتوعويًا وفكريًا، وتمكين أداء الخدمات الدينية في خصوصية، والاستفادة منها بكفاءة مثلى.
وتهدف رئاسة الشؤون الدينية؛ دعم منظومتها الدينية النسائية، بكوادر سعودية جامعية مدربة ومؤهلة علميًا وعمليًا، مع تهيئة بيئة تراعي خصوصيتهن, وذلك لتوجيه وإرشاد وتوعية حاجَّات بيت الله الحرام، وتعليم المناسك وأمور العبادات، والإجابة عن الاستفسارات الشرعية، وتحفيظ القرآن وتصحيح تلاوته, لتمكين المرأة الحاجَّة من أداء العبادات والمناسك على الوجهة الشرعية، وفي أجواء آمنة مخصوصة مفعمة بالروحانية والطمأنينة؛ وفق استراتيجياتها المستقبلية من الجامعات السعودية والقطاعات المجتمعية.
وجهَّزت الرئاسة الخطط والدراسات والمبادرات الدينية لإعطاء المرأة السعودية المؤهلة الفرصة الكاملة لقيادة القطاع النسائي في المنظومة الدينية، والضخ بالكفاءات السعودية, لتسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للرئاسة، وتقديم الخِدمات الدينية في الحرمين, لما أثبتت من الجدارة والاقتدار في دفع عجلة التنمية والنهضة، وجودة الخدمة في شتى المجالات الملائمة.
في سياق متصل دشنت الوكالات النسائية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي في إطار خطتها لموسم حج 1445هـ جملة من البرامج والمبادرات الدينية المتخصصة النسائية, لتعميق أثر شعيرة الحج في وجدان وسلوك حاجَّات بيت الله الحرام، وإثرائهن بكل ما من شأنه إنجاح رحلتهن الإيمانية، وأداء الركن الخامس من أركان الإسلام على المقتضى الشرعي، ومراعاة ضوابط وآداب الحرمين الشريفين.
كما ساهم قطاع الشؤون النسائية برئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي في موسم حج 1445هـ؛ بدور فعال في خدمة قاصدات وزائرات الحرمين الشريفين من ضيوف الرحمن وفق الضوابط الشرعية, لإثراء تجربتهن الدينية، وتهيئة الأجواء التعبدية الإيمانية لهن، بما يحقق خططها بتحقيق رسالة الحرمين محليًا وعالميًا.