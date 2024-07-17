"بايدن": سأنسحب من سباق الرئاسة إذا أخبرني الطبيب بوجود مشكلة صحية

وفي التفاصيل، أوضح بايدن في مقابلة مع قناة "بي إي تي" نشرت الأربعاء، عند سؤاله عن إمكانية إعادة تقييم موقفه، قائلاً: "إذا ظهرت لي حالة طبية ما، أو جاء لي الأطباء وقالوا إنك تعاني هذه أو تلك المشكلة".