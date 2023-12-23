متحدث الأمم المتحدة: السعودية دفعت بثقلها الدبلوماسي لإيجاد حل سياسي دائم للقضية الفلسطينية

وأضاف: لقد ظل الأمين العام يعمل ويدفع ويدعو إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية منذ بعض الوقت، وفي الحقيقة ينصبّ تركيزنا الآن على محاولة تقديم أكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية، ونحن نعمل على حشد كافة موارد الأمم المتحدة؛ حيث تدخل أكثر من 100 شاحنة كل يوم تقريبًا.. وعلى الجانب السياسي فمن خلال منسقنا الخاص في القدس كورفانيسلان، نواصل اتصالاتنا بشكل واضح مع كل من الإسرائيليين والفلسطينيين ومع دول المنطقة.