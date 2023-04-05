اتحاد الهجن يعتمد مسابقتي "مضمر الموسم" و"هجان الموسم"

عقد مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن، أمس الثلاثاء، اجتماعه الرابع برئاسة الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن، وذلك بحضور أعضاء المجلس في مقر الاتحاد بالرياض.