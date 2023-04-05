اتحاد الهجن يعتمد مسابقتي "مضمر الموسم" و"هجان الموسم"

عقد مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن، أمس الثلاثاء، اجتماعه الرابع برئاسة الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن، وذلك بحضور أعضاء المجلس في مقر الاتحاد بالرياض.
وصادق المشاركون في الاجتماع على محاضر الاجتماع الثالث، حيث تم اعتماد الهيكل التنظيمي، والاطلاع على تقرير الفترة من سبتمبر 2022 حتى أبريل 2023.
وناقش المشاركون تفاصيل الاتفاقية التي تمت بين الاتحاد والهيئة الملكية للعلا ومن بينها تطوير ميدان العلا للهجن.
واعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن، خلال الاجتماع، إنشاء مضمار ميدان 8 كيلو في حائل للهجن ويشمل "السياج، والطرق، والحواجز الخرسانية، وبوابات الانطلاق"، كما تقرر اعتماد إنشاء مضمار 6 كيلو في ميدان الطائف للهجن، وتطوير ميدان الجنادرية بالرياض.
وشهد الاجتماع اعتماد تعديل المقابل المالي لبعض الخدمات ولائحة العقوبات، وسباقات الميادين.
وتم اعتماد مسابقتين، الأولى (مضمر الموسم)، والثانية (هجان الموسم)، وتقويم مسابقات موسم 2024-2023.