إنجازات غير مسبوقة لـ"قطاع الطيران المدني" خلال 2022 .. خطوات مدروسة للتطوير تعزّز الربط العالمي

وحقق قطاع الطيران المدني في المملكة، انتعاشاً ملحوظاً على مدى العام، إذ سجَّل 3 مسارات دولية ضمن أكثر 10 مسارات نشاطاً حول العالم لغاية شهر أكتوبر " القاهرة - جدة، ودبي - الرياض، ودبي - جدة "، إلى جانب المسار الداخلي الأكثر نشاطاً خارج قارة آسيا "الرياض - جدة."

وبلغة الأرقام حقق قطاع السفر الجوي معدلات تعافي تصاعدية نتيجة رفع قيود السفر بعد جائحة كورونا وتضاعف حركة السفر جوًا وازداد إقبال الركاب على السفر مقارنة بعام 2019م حيث بلغ نسبة التعافي في أعداد المسافرين 84% وفي أعداد المسافرين العابرين بنسبة 82%، في حين بلغ نسبة التعافي في حجم الشحن الجوي المتداول 87%.