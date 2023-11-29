تكريم الفائزين بالدورة الـ 15 لجائزة المراعي للطب البيطري بدول مجلس التعاون

كَرَّمَ معالي الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي رئيس جامعة الملك فيصل في الأحساء، الفائزين في الدورة الـ 15 لجائزة المراعي للطب البيطري لدول مجلس التعاون 2023، في حفل أقيم تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر، محافظ الأحساء بجامعة الملك فيصل في محافظة الأحساء اليوم الأربعاء 15 جمادي الأول 1445هـ الموافق 29 نوفمبر 2023م، وبحضور الدكتور صلاح بن عبد العزيز الشامي أمين عام جائزة المراعي للطب البيطري رئيس مجلس إدارة الجمعية الطبية البيطرية السعودية، وعبدالله ناصر العتيبي رئيس التواصل المؤسسي والعلاقات العامة في شركة المراعي.