"إنفاذ" يشرف على 26 مزادًا لتصفية وبيع 324 عقارًا سكنيًّا وتجاريًّا

وأوضح المركز أن المزادات تقام في مناطق مختلفة من المملكة؛ حيث سيقام 7 مزادات في منطقة الرياض لعرض 56 فرصة عقارية، و3 مزادات في منطقة مكة المكرمة لعرض 56 فرصة عقارية، ومزاد في منطقة المدينة المنورة لعرض 23 عقارًا، ومزاد لعرض 18 فرصة عقارية في منطقة القصيم، ومزاد في منطقة الجوف لعرض 10 فرص عقارية، ومزاد في الحدود الشمالية لعرض 8 فرص عقارية، ومزاد في منطقة تبوك لعرض 13 عقارًا، و4 مزادات في منطقة عسير لعرض 69 عقارًا، و3 مزادات بالمنطقة الشرقية لعرض 18 عقارًا، و4 عقارات في مزاد بجيزان، ومزاد بمنطقة نجران لعرض 3 عقارات، ومزاد بمنطقة حائل لعرض 21 عقارًا، وأخيرًا بمنطقة القصيم مزاد للمنقولات يعرض 25 نوعًا من المركبات متعددة الموديلات.