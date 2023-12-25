"ميبكوم" يعلن المشاركة بـ "فومكس الرياض" في فبراير المقبل.. لأول مرة خارج فرنسا

أعلنت اللجنة المنظمة لمعرض مستقبل الإعلام "فومكس" الذي يأتي ضمن فعاليات المنتدى السعودي للإعلام، مشاركة السوق الدولي للإنتاج المشترك والمحتوى الترفيهي "ميبكوم" في معرض "فومكس" خلال الفترة من 19 حتى 21 فبراير 2024 في الرياض.
ويقام مهرجان "ميبكوم" سنويًا في مدينة كان الفرنسية، ويعدّ أكبر تجمّع عالمي في المجال، بمشاركة أكثر من 100 دولة؛ تأكيدًا على أهمية المنتدى السعودي للإعلام وما يصاحبه من فعاليات على المستوى الدولي، كما يشهد "ميبكوم" سنويًا حضور أكثر من 11 ألف مشارك من نحو 100 دولة.
وأكد مدير سوق "ميبكوم" للتلفزيون في منطقة الشرق الأوسط باسل حجار، أن المشاركة الأولى للمهرجان خارج فرنسا جاءت في المنتدى السعودي للإعلام ومعرض مستقبل الإعلام تقديرًا للحدث الذي يعد الأهم على خارطة الإعلام في المنطقة.
ولفت إلى أن المنتدى يمثل حاضنة لمجموعة من العلامات الإعلامية البارزة في المملكة والشركات والقطاعات الإنتاجية، حيث بات هذا المنتدى والمعرض محطة أساسية للعديد من شركات الإنتاج والموزعين في الشرق الأوسط.
من جهتها، أشارت مديرة الشرق الأوسط وإفريقيا في "ميبكوم" باسكال لاليماند: إلى أن المنتدى السعودي للإعلام ومعرض مستقبل الإعلام "فومكس" يشهد نموًا وتطورًا متزايدًا كل عام مع العديد من المشاركات العربية والشرق أوسطية.
وأشادت بالمستوى الراقي لتنظيم المنتدى السعودي للإعلام الذي تنظمه هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية، خاصة على صعيد الإنتاج الدرامي والجانب الفكري.
يُذكر أن هيئة الإذاعة والتلفزيون تنظم معرض مستقبل الإعلام في نسخته الثانية، ترسيخًا لمكانة الرياض كحاضنة للهوية الإعلامية والاتصالية الدولية، بما يؤكد المستهدفات الريادية التي تسعى المملكة لتحقيقها، في مختلف المجالات، بوصفها قائدة الحضارة المستقبلية، اتساقًا مع أهداف رؤية المملكة 2030.
وتشهد النسخة الثانية من المعرض مشاركة أكثر من 200 عارض من الشركات المحلية والدولية المتخصصة في مجال صناعة وإنتاج المحتوى الإعلامي بالتزامن مع فعاليات المنتدى السعودي للإعلام الذي تقام خلاله العديد من الفعاليات الإعلامية الرائدة، حيث يحمل المنتدى والمعرض شعار "الإعلام في عالم يتشكل".