"ميبكوم" يعلن المشاركة بـ "فومكس الرياض" في فبراير المقبل.. لأول مرة خارج فرنسا

ويقام مهرجان "ميبكوم" سنويًا في مدينة كان الفرنسية، ويعدّ أكبر تجمّع عالمي في المجال، بمشاركة أكثر من 100 دولة؛ تأكيدًا على أهمية المنتدى السعودي للإعلام وما يصاحبه من فعاليات على المستوى الدولي، كما يشهد "ميبكوم" سنويًا حضور أكثر من 11 ألف مشارك من نحو 100 دولة.