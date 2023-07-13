أشاد بإنجازات أبناء المنطقة.. أمير الجوف يستقبل "العياف" بطل "الدولية للملاكمة"

استقبل أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، بمكتبه اليوم، لاعب نادي العروبة والمنتخب السعودي للملاكمة طارق بن عايد العياف، ومدرب المنتخب السعودي الكابتن وسام الحربي، ومدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة مريح المريح، بمناسبة حصول "العياف" على الميدالية الذهبية خلال مشاركته مع المنتخب السعودي للملاكمة في البطولة الدولية التي أقيمت في العاصمة الأردنية عمان.
وأشاد الأمير، بما حققه اللاعب من إنجاز، ورفع اسم المملكة عاليًا؛ مؤكدًا اعتزازه بالإنجازات التي يحققها أبناء المنطقة للوطن.
من جانبه، نوه "العياف" بدعم أمير منطقة الجوف ومساندته حتى تَحقق هذا الإنجاز الذي سُجل باسم المملكة.
وثمّن مدير فرع الرياضة بالمنطقة جهود اللاعب والمدرب وإدارة نادي العروبة، منوهًا باهتمام ودعم أمير منطقة الجوف، الذي كان خلف الإنجازات الرياضية بالمنطقة التي تحققت هذا الموسم.