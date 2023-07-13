أشاد بإنجازات أبناء المنطقة.. أمير الجوف يستقبل "العياف" بطل "الدولية للملاكمة"

استقبل أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، بمكتبه اليوم، لاعب نادي العروبة والمنتخب السعودي للملاكمة طارق بن عايد العياف، ومدرب المنتخب السعودي الكابتن وسام الحربي، ومدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة مريح المريح، بمناسبة حصول "العياف" على الميدالية الذهبية خلال مشاركته مع المنتخب السعودي للملاكمة في البطولة الدولية التي أقيمت في العاصمة الأردنية عمان.