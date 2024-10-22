7 آلاف جولة بـ50 يومًا.. 8% ارتفاع بالرقابة على الأنشطة ذات الأثر البيئي

وتهدف الجولات التي يقوم بها مركز "الالتزام البيئي" بشكل دوري إلى التأكد من الْتزام المنشآت بالأنظمة والاشتراطات البيئية وتنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات، كما يتم خلالها تقديم الإرشاد البيئي للمنشآت للوصول إلى الالتزام البيئي والتوافق مع نظام البيئة ولوائحه التنفيذية؛ للحد من التأثيرات البيئية وتصحيح التجاوزات حفاظًا على موارد المملكة الطبيعية، وتحقيق التوازن البيئي مع الحفاظ على معدل النمو الاقتصادي للمنشآت وفقًا للأنظمة والمعايير المعتمدة. ‏