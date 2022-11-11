اشتداد كبير في الحالة الماطرة الجمعة وتنبيه من غزارة الأمطار وكثافة زخات من البَرَد في هذه المناطق

يُتوقع أن تزداد شدة الاضطرابات الجوية على المملكة بشكلٍ لافتٍ يوم الجمعة، وبالتالي زيادة قوة وشمولية السحب الرعدية والظواهر الجوية الصاحبة لها من أمطارٍ وزخاتٍ من البَرَد، وربما الرياح الهابطة المثيرة لموجات الغبار.