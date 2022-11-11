اشتداد كبير في الحالة الماطرة الجمعة وتنبيه من غزارة الأمطار وكثافة زخات من البَرَد في هذه المناطق

يُتوقع أن تزداد شدة الاضطرابات الجوية على المملكة بشكلٍ لافتٍ يوم الجمعة، وبالتالي زيادة قوة وشمولية السحب الرعدية والظواهر الجوية الصاحبة لها من أمطارٍ وزخاتٍ من البَرَد، وربما الرياح الهابطة المثيرة لموجات الغبار.
وسحب رعدية تترافق مع الأمطار وزخات البَرَد في 12 منطقة.
وتشمل التقلبات الجوية والأمطار ليوم الجمعة -بمشيئة الله- كلاً من: الحدود الشمالية (رفحاء والعويقلية) وشمال المنطقة الشرقية وحائل والمدينة المنوّرة ومكة المكرّمة، ويُتوقع أن تشهد هذه المناطق هطول أمطارٍ عالية الغزارة بين الحين والآخر؛ قد تترافق مع تساقط البَرَد بكثافة عالية أحياناً.