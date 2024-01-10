"الرميان": الطلب العالمي على المعادن سيرتفع 6 مرات بحلول عام 2040

وأعلن عن أن إطلاق أول درجة بكالوريوس في علوم التعدين في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، سيكون جزءًا من منهج الذكاء الاصطناعي واستخداماته في علوم التعدين وغيرها، مبيّنًا أنه تم البدء بالاستفادة من الذكاء الاصطناعي في مجال التعدين، والعمل على تعدين البيانات، لاسيما مع وجود كميات ضخمة منها، خاصة فيما يتعلّق بالنفط والغاز، التي يمكن توظيفها واستغلالها لتساعد في الجهود الاستكشافية للمعادن كافة.