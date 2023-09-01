الأمن البيئي يضبط "14" مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (14) مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة؛ لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص في محمية الملك سلمان الملكية ومنطقة الرياض، بحوزتهم (9) بنادق هوائية، و(8) طيور مصيدة، و(2) شبك صيد، وجهاز جذب طيور، و(1020) ذخيرة هوائية، وتمّ تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.