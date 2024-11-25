انعقاد الجلسة الأولى ضمن فعاليات المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة في الرياض

عُقدت الجلسة الأولى أمس ضمن فعاليات المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة في مدينة الرياض، بمشاركة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، واستشاري جراحة الأطفال ومدير برنامج تشخيص وعلاج الأجنة في مركز الأبحاث بمستشفى الملك فيصل التخصصي الدكتور سعود الشنيفي، واستشاري جراحة الأطفال في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني الدكتور محمد النمشان، ورئيس قسم طب الأم والأجنة بالشؤون الصحية في وزارة الحرس الوطني الدكتورة نادية الغيلان، واستشاري العناية المركزة للأطفال بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال الدكتور ياسر قزاز، واستشاري طب الأطفال العام والرعاية المعقدة بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال الدكتورة فتون العتيبي، وأدارها الدكتور محمد الشعلان، ورئيس قسم الجراحة في مستشفى الأطفال الوطني، ورئيس قسم جراحة الأطفال في جامعة ولاية أوهايو البروفيسور أولوينكا أولوتوي توي.