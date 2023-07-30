جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تعلن أسماء المرشحين للقبول بالدفعة الأولى

أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل -ممثلة في عمادة القبول والتسجيل اليوم- عن الدفعة الأولى من الطلاب والطالبات المرشحين والمرشحات للقبول في المسارات والبرامج للعام الجامعي القادم 1445هـ.
وأكدت الجامعة أنه يجب على المرشحين الدخول عبر بوابة القبول الإلكترونية للجامعة، واستكمال المعلومات اللازمة، وإصدار إشعار القبول، قبل الساعة الثانية عشرة ظهرًا من يوم الثلاثاء القادم؛ منوهةً بأن الطلبة المرشحين الذين لم يستكملوا إجراءات القبول الإلكترونية خلال الفترة المحددة للدفعة؛ سيتم إغلاق طلباتهم تلقائيًّا.
وأوضحت أن على المرشحين في مسارات الكليات الصحية، طباعة نموذج كشف اللياقة المهنية؛ حيث سيتم إرسال موعد الكشف عبر رسالة نصية إلى جوال الطالب المسجل في نموذج الطلب بعد انتهاء الدفعات؛ مبينةً أنه يتطلب على المرشحين للقبول في رغبة أدنى من رغبتهم الأولى إنهاء إجراءات القبول الإلكترونية، ليتسنى لهم الدخول في المنافسة على الترقية لرغباتهم الأعلى بالدفعات القادمة.
ودعت الجامعة الطلاب والطالبات الذين لم يتم ترشيحهم في هذه الدفعة إلى ضرورة الدخول على أيقونة "استعراض طلب سابق" في بوابة القبول بموقع الجامعة، وتنشيط طلب القبول للدخول في المنافسة على الدفعات القادمة.