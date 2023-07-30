جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تعلن أسماء المرشحين للقبول بالدفعة الأولى

وأوضحت أن على المرشحين في مسارات الكليات الصحية، طباعة نموذج كشف اللياقة المهنية؛ حيث سيتم إرسال موعد الكشف عبر رسالة نصية إلى جوال الطالب المسجل في نموذج الطلب بعد انتهاء الدفعات؛ مبينةً أنه يتطلب على المرشحين للقبول في رغبة أدنى من رغبتهم الأولى إنهاء إجراءات القبول الإلكترونية، ليتسنى لهم الدخول في المنافسة على الترقية لرغباتهم الأعلى بالدفعات القادمة.