هيئة الأدب تطلق ملتقى الترجمة الدولي 2025 بمشاركة 70 خبيرًا من 22 دولة

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة، الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز الواصل، أن الملتقى يشكّل فضاءً للحوار وتلاقي الثقافات، ويُسهم في بناء رؤى جديدة لمستقبل الترجمة بوصفها أداة لصناعة الفهم المشترك بين الشعوب، مشيرًا إلى أن الهيئة تسعى إلى جعل الملتقى منصة عالمية تجمع المترجمين والمهتمين لتطوير بيئة الترجمة وتعزيز أثرها في صناعة المحتوى والمعرفة.